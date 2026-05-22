Datafolha: Lula abre vantagem contra Flávio Bolsonaro

O instituto Datafolha divulgou nesta sexta-feira (22) nova pesquisa sobre as intenções de voto para o cargo de presidente da República nas eleições de outubro. O levantamento mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários de primeiro e de segundo turnos. A atual pesquisa mostra Lula com 40% das intenções de voto, e Flávio com 31% no primeiro turno. Em cenário de segundo turno, Lula tem 47% e Flávio 43%.