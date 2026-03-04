Daniel Vorcaro preso: bastidores das investigações do caso Banco Master

A prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, revela um esquema que extrapolava fraudes financeiras para atingir a integridade física de opositores. Segundo a decisão judicial, Vorcaro teria planejado a simulação de um assalto para agredir violentamente o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. No Timeline desta quarta-feira (4), os apresentadores Kelly Matos, Gabriel Wainer e Paulo Germano analisam o tema.