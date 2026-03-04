Daniel Vorcaro: mensagens citam ameaças de agressão para intimidar jornalista

Em decisão que determinou a prisão de Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, apontou indícios de que o dono do Banco Master teria planejado simular um assalto para "prejudicar violentamente" o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Segundo o ofício, o empresário pretendia "calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados". O banqueiro integrava um grupo de WhatsApp chamado "A turma", do qual também participava Luiz Phillipi Mourão, apontado como responsável pela execução de atividades voltadas à "obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado", de acordo com a decisão.