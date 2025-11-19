Daniel Vorcaro e Banco Master: como saber se investimentos estão seguros?

Ao que tudo indica, a liquidação extrajudicial do Banco Master gerará a maior indenização da história pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), superando o Bamerindus, que faliu na década de 1990. São mais de R$ 34 bilhões de depósitos elegíveis a este recurso depositado pelos bancos para evitar calote grande demais a investimentos e risco sistêmico. O Master vendia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) — investimento muito básico — e letras de crédito, que estão garantidos pelo FGC em até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Com mais de R$ 121 bilhões, o fundo tem recursos, mas acaba descapitalizado e quem o banca são outras instituições financeiras com recursos de seus clientes.