Daniel Scola e as marcas de voltar a viver depois da tempestade | Paralelas

Quinta-feira, 20 de nov de 2025
O Paralelas desta semana recebe o jornalista Daniel Scola, uma das vozes mais conhecidas do rádio gaúcho. Em conversa com Juliana Bublitz, Scola revisita sua trajetória marcada por grandes coberturas internacionais, quase uma década à frente do Gaúcha Atualidade, na rádio Gaúcha, e três décadas dedicadas ao jornalismo.
O episódio traz também um relato íntimo sobre o câncer raro na cabeça que ele enfrentou em 2021. Após meses de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, Scola precisou reaprender a falar e a reordenar prioridades, refletindo sobre o ritmo acelerado que mantinha antes do diagnóstico.
Além disso, o jornalista comenta seu novo livro Antes da Tempestade, que resgata bastidores de sua carreira. Uma conversa franca sobre vulnerabilidade, autoconhecimento e o processo de reconstruir a vida a partir do silêncio.
