Daiane dos Santos participou ao vivo do Super Sábado, da Rádio Gaúcha na manhã deste sábado (21). A ex-ginasta relembrou a adolescência em Porto Alegre, falou sobre críticas recebidas nas redes sociais e contou detalhes do filme que vai retratar sua trajetória — uma coprodução com a equipe da atriz Viola Davis.