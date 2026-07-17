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"CULPA DO SOL": Em 15 dias TRÊS carros sobem mureta no mesmo local na capital | Gaúcha+

O repórter Ian Tâmbara vai até o local dos acidentes para explicar a causa por trás de tantos veículo subirem a mureta. Todos os envolvidos nesse tipo de acidente dizem a mesma coisa: "não enxerguei nada por causa do sol".  

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