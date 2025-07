Cuidados necessários com lareiras ecológicas

No inverno, as lareiras ecológicas se tornam uma opção comum dentro de casa. Mas o uso incorreto pode causar incêndios e queimaduras graves, segundo o Corpo de Bombeiros. ▶️ Confira no vídeo!



Seguem as principais orientações para o uso seguro:

- O álcool recomendado é o 92,8º;

- Não use etanol de posto, que aumenta o risco de explosão;

- Nunca reabasteça com o queimador ainda quente;

- Instale longe de sofás, cortinas e móveis inflamáveis;

- Em caso de acidente, o ideal é abafar a chama, não usar água.