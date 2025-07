O principal reforço do Grêmio na temporada, Cuéllar ainda não disse a que veio. O volante, ex-Flamengo e Al-Hilal, jogou poucas partidas e está retornando do Departamento Médico, tendo participado do jogo-treino contra o Aimoré nesta quarta (2). Vem ver o que a bancada do Sala de Redação tem a dizer sobre o jogador.