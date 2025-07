O Grêmio venceu o Aimoré por 5 a 1, em jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho. Foi o primeiro teste dos comandados de Mano Menezes após as férias de meio de temporada. O "Segue o Fio" analisou a escalação inicial do time gremista e os recados que o técnico passou ao longo do treinamento.