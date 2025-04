Totalmente destruído pela enchente de maio de 2024, o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, será construído em novo local, a cerca de três quilômetros do antigo, em área mais alta e totalmente inabitada, enquanto a área atingida se tornará um parque memorial, onde não poderá haver construções. Esse local foi classificado como Área Diretamente Atingida (ADA) e incluído no Mapa Único do Plano Rio Grande como zona de alta suscetibilidade à inundação.