A arbitragem do jogo de ida da semifinal do Gauchão entre Grêmio e Juventude gerou diversas críticas do lado tricolor. No "Esportes ao Meio-Dia", o repórter Geison Lisboa explicou as medidas que o clube pretende tomar junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) com o objetivo de elencar os erros que ocorreram contra o time neste Gauchão. Confira no trecho do programa!