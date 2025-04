A véspera da inauguração oficial do complexo do Cristo Protetor de Encantado, no município do Vale do Taquari, foi marcada pela emoção. Na manhã deste sábado, houve descerramento de placa em homenagem aos doadores que transformaram o sonho de construir o Cristo em realidade. Também ocorreu missa, apresentações e a cerimônia de chegada da Chama Crioula. A inauguração do Cristo Protetor será realizada neste domingo. Leia a matéria.