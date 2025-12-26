Cristina Ranzolin fala sobre surpresa de chegar ao "Jornal da Globo", superação do câncer e coberturas marcantes; assista

Sábado, 27 de dez de 2025
No episódio desta semana, Juliana Bublitz recebe Cristina Ranzolin, um dos maiores nomes da comunicação no Rio Grande do Sul. Em uma conversa emocionante, ela fala sobre os 30 anos à frente do Jornal do Almoço, os quase 40 anos de carreira, a passagem pela Globo e os desafios de estar diariamente na casa dos gaúchos.
Cristina também compartilha sua experiência ao enfrentar um câncer e reflete sobre envelhecimento, exposição, empatia e o papel do jornalismo em momentos de crise.
Acompanhe o Paralelas com Ju Bublitz toda sexta-feira, ao meio-dia, no YouTube de GZH.