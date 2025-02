A crise do ovo nos Estados Unidos chega ao bolso dos gaúchos. A gripe aviária levou ao abate de milhares de galinhas, provocando um aumento forte no preço do alimento para os norte-americanos. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, avisa que estão previstos aumentos de até 30%. No Gaúcha Hoje desta sexta-feira (14), a colunista Giane Guerra falou sobre o aumento do preço do ovo no Rio Grande do Sul.