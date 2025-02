Criminosos com transtorno mental deveriam ser internados em hospitais públicos? | Conversas Cruzadas

Determinado há exatos dois anos por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o gradual fechamento de hospitais psiquiátricos de custódia, os chamados manicômios judiciários, está em andamento no Rio Grande do Sul. O Instituto Psiquiátrico Doutor Maurício Cardoso (IPF), em Porto Alegre, onde eram internadas pessoas com doenças mentais e em conflito com a lei, já não recebe novos casos desde junho de 2023. A mulher presa por suspeita de ter envenenado farinha com arsênio foi encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Deise Moura dos Anjos, 42 anos, estava presa preventivamente desde 5 de janeiro. O chefe de polícia informou que provavelmente ela tenha usado suas roupas para o enforcamento. Segundo a Polícia Penal, ela estava sozinha na cela, os servidores prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou que a morte ocorreu "por asfixia mecânica autoinfligida". O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (24), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o psiquiatra forense e diretor do Exercício Profissional da Associação de Psiquiatria do RS (APRS), Pedro Zoratto, a psicóloga membro do grupo de trabalho de Políticas Penais do Conselho Federal de Psicologia, ⁠Maynar Vorga, o repórter de GZH e integrante do Grupo de Investigação (GDI) da RBS, ⁠Carlos Rollsing, e o juiz-corregedor e coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/CGJ) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), ⁠Luis Antonio de Abreu, para debater se criminosos deveriam ter maior apoio psicológico.