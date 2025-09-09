Criminoso da mala: "Ele ganhou um voto de louvor do Estado"

No programa Conversas Cruzadas de segunda-feira, 8 de setembro, que tratou sobre o caso da mala encontrada na rodoviária com parte de um corpo esquartejado, o juiz de Direito Criminal Sidinei José Brzuska falou sobre o bom comportamento do suspeito na prisão. Ele cumpria pena pela morte da mãe, em 2015, cujo corpo foi concretado por ele na parede de um apartamento. Agora, o homem é suspeito de ter matado e esquartejado a namorada, além de espalhar as partes do corpo pela Capital.