Uma criança caiu do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, nesta quinta-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde para a busca da menina de 11 anos. De acordo com os bombeiros de Cambará do Sul, a equipe recebeu o chamado de que uma criança teria caído no alto do mirante do cânion, que está no Parque Nacional da Serra Geral. Os bombeiros de Canela reforçam as buscas, e um helicóptero também foi enviado para a ocorrência.