Rafael Sobis foi multicampeão durante toda a sua carreira. Além do Cruzeiro e do Inter, passou por Fluminense, Ceará, Tigres-MEX, Al Jazira-EAU e Betis-ESP. O jogador é bicampeão da Libertadores, com o Colorado, duas vezes campeão da Copa do Brasil, com o Cruzeiro, e campeão brasileiro com o Fluminense, em 2012. Após aposentar as chuteiras, foi no mundo dos negócios que se dedicou com o objetivo de fomentar e incentivar o empreendedorismo gaúcho.