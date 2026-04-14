CPI quer indiciar ministros do STF e Ramagem preso nos EUA | Andei Pensando | 14/04/2026

No episódio de hoje, Gabriel Sant’Ana Wainer analisa o relatório final da CPI do Crime Organizado, que pediu o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República Paulo Gonet, por condutas ligadas ao escândalo do Banco Master. O programa também comenta a prisão de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, detido pelo ICE após viver como foragido da Justiça brasileira. Para fechar, Gabriel olha para as eleições do fim de semana no Peru e na Hungria e conecta os recados internacionais ao Brasil de 2026