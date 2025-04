CPI do DMAE: vereadora quer BARRAR concessão e CRITICA parcerias | Conversas Cruzadas

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será instalada na Câmara Municipal de Porto Alegre para investigar eventuais omissões administrativas do Dmae, além de denúncias de corrupção e precarização do serviço prestado pela autarquia. É o que diz o pedido da vereadora Natasha Ferreira (PT), que obteve as 12 assinaturas necessárias para abertura da comissão. Os parlamentares que apoiaram o pedido de investigação do Dmae são do PT, do PCdoB e do PSOL, que fazem oposição ao prefeito Sebastião Melo (MDB). O Conversas Cruzadas desta terça-feira (8), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a vereadora de Porto Alegre (PT), Natasha Ferreira, e o vereador de Porto Alegre (MDB), Idenir Cecchim, para debater a criação da CPI para investigar eventuais omissões administrativas do Dmae.