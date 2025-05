O jornalista Gabriel Sant'Ana Wainer repercutiu o bate-boca entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e os senadores Omar Aziz (PSD), Marcos Rogério (PL) e Plínio Valério (PSDB) – durante uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, nesta terça-feira (27). ▶️ Confira as imagens do episódio e o comentário de Wainer sobre o tema.