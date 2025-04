COTAS RACIAIS NO MINISTÉRIO PÚBLICO: reparação histórica ou não? | Conversas Cruzadas

Um projeto de lei que estabelece cotas de 20% para pessoas negras em concursos do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul está na ordem do dia da Assembleia Legislativa. A previsão é de que o texto seja votado pelos deputados estaduais nos próximos dias. Essa política já é aplicada pela instituição, por orientação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A aprovação de lei, entretanto, confere maior segurança jurídica à medida. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (16), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a deputada estadual (PT-RS), Laura Sito, e o deputado estadual (NOVO-RS), Felipe Camozzato, para debater se o projeto de cotas raciais no Ministério Público deveria ser aprovado.