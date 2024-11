Cotas em residência médica: reparação histórica ou "discriminação reversa"?

O Conselho Federal de Medicina (CFM) é contra a decisão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) de reservar 30% das vagas de residências médicas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com necessidades especiais. A defesa das cotas foi publicada no último edital para o Exame Nacional de Residência (Enare) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Segundo o CFM, o mecanismo vai causar "discriminação reversa, já que as eventuais desigualdades foram equalizadas a partir da entrada de grupos menos favorecidos nas faculdades de medicina".

O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (18), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebeu ao vivo o presidente do Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers), Eduardo Neubarth Trindade, e a advogada antirracista, doutoranda em Direito pela UFRGS e integrante do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da UFRGS, ⁠Letícia Marques Padilha, para debater se cotas em residência médica é reparação histórica ou não.