COTA DE MIL DÓLARES? Estudo planeja aumentar limite de gastos em free shops | Conversas Cruzadas

Do alfajor simples ao aparelho de ar-condicionado, os free shops há anos conquistam os brasileiros pelos preços que oferecem. Mais recentemente, o passeio de compras deixou de ser privilégio apenas de quem cruza a fronteira rumo aos países vizinhos, ganhando espaço nos próprios limites, com a abertura das lojas francas de fronteira terrestre, em expansão no Rio Grande do Sul. O efeito ainda em curso é o de uma alta de consumo, impulsionado pela possibilidade de gastos dos dois lados dos limites geográficos. Mas também uma aposta de desenvolvimento local e regional, criando na economia dos municípios outra fonte de renda ligada ao turismo de compras.