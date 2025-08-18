COTA DE MIL DÓLARES? Estudo planeja aumentar limite de gastos em free shops | Conversas Cruzadas

Sexta-feira, 22 de ago de 2025
Do alfajor simples ao aparelho de ar-condicionado, os free shops há anos conquistam os brasileiros pelos preços que oferecem. Mais recentemente, o passeio de compras deixou de ser privilégio apenas de quem cruza a fronteira rumo aos países vizinhos, ganhando espaço nos próprios limites, com a abertura das lojas francas de fronteira terrestre, em expansão no Rio Grande do Sul. O efeito ainda em curso é o de uma alta de consumo, impulsionado pela possibilidade de gastos dos dois lados dos limites geográficos. Mas também uma aposta de desenvolvimento local e regional, criando na economia dos municípios outra fonte de renda ligada ao turismo de compras.
O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (18), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o deputado estadual (PP), Frederico Antunes, a repórter da Zero Hora, Bruna Oliveira, o secretário-adjunto de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Bruno Silveira, e o superintendente da Receita Federal da 10ª Região Fiscal, Altemir Linhares de Melo, para debater como os free shops atraem turistas e desenvolvem a economia nas cidades de fronteira do Rio Grande do Sul.