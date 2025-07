Corregedoria da polícia debate o que precisa ser feito para evitar novos casos de violência policial

A gravação que mostra um policial militar (PM) baleando duas vezes um homem algemado com as mãos para trás causou reviravolta em uma investigação de suposto confronto policial em Bom Jesus. O caso era investigado com base no relato dos policiais, de que o homem havia reagido durante a abordagem. Em Guaíba, outro vídeo mostra o momento em que um homem em um aparente estado de surto psicótico é imobilizado por policiais militares. Após a ação, ele deu entrada no hospital em parada cardiorrespiratória e permaneceu em coma. O Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (9) recebeu o corregedor-geral da Brigada Militar, coronel Vladimir Luís Silva da Rosa e o atual chefe de gabinete do Comandante-Geral, coronel Rodrigo Assis Brasil Ramos, para debater os desafios para acabar com casos de violência policial.