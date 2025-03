O programa Gaúcha Hoje desta quarta-feira (5) repercutiu o caso do corpo encontrado esquartejado e carbonizado dentro de um freezer, em Palmares do Sul, no Litoral Norte. Conforme a Polícia Civil, o suspeito preso tem 23 anos e é filho da companheira da vítima. Ele foi localizado em Gramado, na Serra, em ação que contou com participação da Brigada Militar (BM).