A exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos ocorreu às 10h desta quarta-feira (8), no Cemitério São Vicente, em Canoas. O trabalho durou menos de 15 minutos. O procedimento foi solicitado pela Polícia Civil depois da morte de três familiares por envenenamento por arsênio em 23 de dezembro do ano passado e a hospitalização de outros, em Torres, no Litoral Norte.