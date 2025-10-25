Corpo de homem é encontrado na Redenção, em Porto Alegre | SuperSábado

Domingo, 26 de out de 2025
O corpo de um homem foi encontrado no Parque Farroupilha, a Redenção, na manhã deste sábado (25), na área próxima ao Monumento ao Expedicionário e ao espelho d'água, em Porto Alegre. A Guarda Municipal foi acionada por volta das 6h30min. Segundo a Polícia Civil, que atende a ocorrência no local, o corpo estava desde a madrugada no local. O homem, com idade entre 45 e 50 anos, estava sem camisa, apenas com uma bermuda e tênis de corrida. Análises preliminares não constataram marcas de violência. O local foi isolado para perícia.