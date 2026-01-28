Corpo de corretora desaparecida em Caldas Novas é encontrado em área de mata

A Polícia Civil de Goiás localizou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, 43 anos, desaparecida desde 17 de dezembro. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (28) pelo delegado responsável pelo caso, Pedromar Augusto de Souza. O síndico do prédio confessou ter cometido o crime. Conforme apurou a TV Anhanguera, após confessar o crime, o síndico indicou a localização do corpo, que foi abandonado às margens da rodovia GO-213, a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, em uma área de barranco.