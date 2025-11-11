COP30: o que a prefeitura de Porto Alegre aprendeu em Belém do Pará?

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que está em Belém durante a COP30, conversou sobre iniciativas urbanas inspiradoras apresentadas na conferência, com destaque para o Parque Linear da Doca, projeto que alia revitalização urbana e sustentabilidade. Melo comentou como o modelo pode servir de referência para Porto Alegre, especialmente na integração entre meio ambiente, mobilidade e espaços públicos. O prefeito também refletiu sobre os aprendizados da conferência climática, ressaltando a importância de políticas locais alinhadas aos compromissos globais de enfrentamento às mudanças climáticas.