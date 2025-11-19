COP30: clima de pessimismo na reta final da conferência?

Na reta final da COP30, em Belém, delegados tentam avançar no segundo rascunho do documento final em meio a fortes divergências sobre combustíveis fósseis e o futuro das negociações climáticas. O envio do presidente Lula à conferência e as disputas políticas entre países produtores de petróleo, ambientalistas e diferentes blocos internacionais mostram como o impasse ameaça o resultado da chamada “COP da Amazônia”. O vídeo traz contexto, bastidores e os principais desafios desta etapa decisiva.