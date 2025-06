O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, conversou de maneira exclusiva com a reportagem de Zero Hora nesta quinta (26). O dirigente garantiu que o clube tem trabalhado para reforçar o grupo de Roger Machado, mas que está esbarrando em um mercado inflacionado e "difícil". Ainda assim, o chefe do futebol do Inter mantém esperanças de contratar jogadores na janela que abre em 10 de julho.