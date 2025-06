Conheça o prédio "colado" no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre

Na zona sul de Porto Alegre, tem um prédio que parece ter saído de um filme futurista, mas foi erguido nos anos 70! A repórter Kizzy Abreu entrou no Residencial Encosta do Poente, aquele edifício colado no Morro Santa Tereza, em frente ao Beira-Rio, que todo mundo já ficou curioso pra saber como funciona. Projetado pelo arquiteto porto-alegrense Ruben Kleebank, o prédio desafia a lógica: tem elevador que sobe de lado, e apartamentos com, no mínimo, 280 m², terraço e até piscina privativa. Quer saber como surgiu essa ideia e como é viver por lá? Assista ao vídeo!