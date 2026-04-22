Conheça o navio LMZ Phoebe

O navio LMZ Phoebe, com bandeira das Ilhas Marshall - país da Oceania situado no oceano Pacífico -, destacou-se na paisagem do Cais Navegantes, no Porto da Capital, onde permaneceu atracado durante quatro dias. Com quase 190 metros de comprimento, a embarcação graneleira trouxe cerca de 9,9 mil toneladas de cloreto de potássio. Trata-se de fertilizante utilizado na agricultura. A carga foi transportada por caminhões e carretas para a Região Metropolitana. Fabricado na China e de propriedade grega, o navio saiu de São Petersburgo, na Rússia - país em guerra com a Ucrânia -, atravessou o oceano Atlântico e parou em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Na sequência, rumou para o Cais Navegantes, em Porto Alegre, onde atracou em 18 de abril e partiu no dia 21.