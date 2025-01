Uma obra de arte em particular deslumbra o visitante da Biblioteca Pública do Estado (BPE), em Porto Alegre. Trata-se de uma fonte de água centenária com uma escultura, situada em um jardim aberto no subsolo, ao lado da Sala das Flores. Durante as comemorações do Dia do Leitor, em 7 de janeiro, o espaço foi aberto para receber os visitantes.