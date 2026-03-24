Conheça a zona rural escondida dentro de Porto Alegre nos 254 anos da Capital | Paralelas

Para comemorar os 254 anos de Porto Alegre, o Paralelas saiu do asfalto e foi até a zona rural da cidade mostrar uma Capital que muitos ainda desconhecem. Em um episódio especial, Juliana Bublitz visita dois empreendimentos que revelam como natureza, produção artesanal e preservação fazem parte do cotidiano porto-alegrense.

No Lami, a jornalista conversa com Cíntia Santos, proprietária da Cabanha Figueira, que há duas décadas aposta no turismo rural como forma de conexão, bem-estar e defesa ambiental. A poucos quilômetros do Centro, cavalos, gado e silêncio dividem espaço com a ideia de que preservar o campo é também proteger a cidade.

O episódio segue na queijaria Tempo Naturalmente Queijo, comandada pelo casal Mariana Guarienti e Rodrigo Polidori, onde apenas três vacas dão origem a queijos premiados, produzidos com leite cru e respeito absoluto ao tempo. Mais do que falar de comida, a entrevista reflete sobre escolhas de vida, desaceleração e sobre como Porto Alegre abriga universos inteiros dentro de si.