Conheça a história do gaúcho que foi guerrilheiro no Uruguai e ficou 13 anos preso sem a família saber

Em novembro de 1984, uma toalha de banho levou à descoberta de que um gaúcho, Ruben Malikovski, estava preso no Uruguai havia 13 anos, sem o conhecimento da família ou do governo brasileiro. Ele cumpria uma condenação da justiça militar por ter integrado o movimento Tupamaros e participado de ações de guerrilha nas décadas anteriores, incluindo roubo de dinamites, construção de esconderijos subterrâneos e um assalto a uma das famílias mais ricas do país. A revelação levou a uma grande campanha pela sua libertação, o que ocorreu em março de 1985.

Reportagem especial de Zero Hora reconstituiu os passos de Malikovski, desde a sua chegada ao Uruguai, no início dos anos 60, até sua morte, em 1989, com base em depoimentos coletados no Brasil e no Uruguai e documentos oficiais dos dois países.