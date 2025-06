Austeridade financeira, manutenção das novas gerações no campo e investimento em saúde e educação. Esses são alguns dos segredos por trás do município de Presidente Lucena para avançar cinco posições no Índice de Progresso Social (IPS Brasil), medido pelo Instituto Imazon. O levantamento colocou o município da encosta da Serra em 6° lugar no ranking nacional de qualidade de vida em 2025. Em 2024, Presidente Lucena estava em 11°.