Localizada na Rua Padre Lamônaco, a casa número 1 de Torres é um importante patrimônio cultural do município do Litoral Norte. A residência foi construída a partir da primeira década de 1800, sendo considerada uma das primeiras edificações do núcleo urbano de Torres. Em seu histórico mais recente, o local soma invasões de pessoas em situação de rua e imbróglios judiciais.