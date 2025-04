A Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o papa Francisco decidiu ser enterrado, é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma. Fora do território do Vaticano, o espaço já recebe nos últimos dias milhares de fiéis e devotos. O local era frequentemente visitado pelo Pontífice e a reportagem da RBS esteve no local para mostrar como é a Basílica e suas curiosidades. Leia a coluna do Rodrigo Lopes.