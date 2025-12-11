Congresso protege Carla Zambelli e vendaval paralisa São Paulo | Andei Pensando | 11/12/2025

A Câmara viveu mais uma noite de autodefesa institucional, reduzindo a punição de Glauber Braga e mantendo o mandato de Carla Zambelli, mesmo após condenações definitivas do STF e prisão no exterior. O recado é devastador: quando o assunto é proteger seus membros, o Congresso encontra um meio-termo conveniente para uns e um salvo-conduto completo para outros, esvaziando a coerência democrática e sinalizando corporativismo em plena luz do dia.

Enquanto isso, o Senado aprovou o chamado PL Antifacção, um pacote robusto contra o crime organizado que eleva penas, cria novos tipos penais e amplia o poder de investigação do Estado, ao mesmo tempo em que reabre debates sobre limites institucionais, privacidade e capacidade real do sistema prisional para absorver mudanças dessa magnitude. No meio da semana tumultuada, a Câmara também aprovou o PL do Devedor Contumaz, mirando sonegadores estruturais que acumulam dívidas bilionárias enquanto distorcem a concorrência.

E, fora de Brasília, São Paulo enfrentou seu maior vendaval desde 1963, com rajadas de até 100 km/h que derrubaram árvores, derrubaram parte da rede elétrica, paralisaram o sistema aéreo nacional e expuseram novamente o colapso estrutural da Enel. O caos nos aeroportos, nas ruas e nas casas mostra como a maior metrópole do país segue vulnerável a eventos climáticos extremos.