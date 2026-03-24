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Confusão com PM de folga na Barra de Imbé

Um desentendimento por causa de estacionamento, na Barra, em Imbé, no Litoral Norte, no último sábado (21), terminou com um homem baleado e outras duas pessoas feridas após ataques com um pedaço de madeira. Segundo relatos à Polícia Civil, o caso envolve um policial do Comando Ambiental da Brigada Militar, que estava de folga, e não teve a identidade revelada pela corporação. A BM informou que recolheu a arma e abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta policial.

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