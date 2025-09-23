Confira como está ficando o Museu do Trem

As obras de restauração no prédio da antiga estação do Museu do Trem, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, serão concluídas em outubro. Os trabalhos começaram em abril deste ano e englobam restauro do piso, teto, acessibilidade, iluminação, climatização, paisagismo e segurança. A Construtora Silveira Martins é a responsável pelo serviço. A restauração ocorre por meio do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal (CEF). O valor é de R$ 823 mil. Conforme a prefeitura, a reinauguração será no dia 26 de novembro. Leia mais.