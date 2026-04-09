Confira as curiosidades do Museu de Arte do Paço Municipal

O prédio do Museu de Arte do Paço Municipal, situado na Praça Montevidéu em Porto Alegre, não abriga apenas coleções de obras de arte. A antiga sede da prefeitura guarda segredos e recantos desconhecidos do público. No porão é possível ver a antiga cela onde ficavam os detentos no passado. Algumas grades inclusive permanecem preservadas. Uma sala com pilares em tijolos lembra um pequeno salão e corredores conduzem o visitante por outros espaços. Também há um grande cofre dentro de uma parede. E no topo da fachada, chama a atenção um detalhe em particular impossível de ser visualizado do chão. Junto aos pés da estátua da República, situada à direita do torreão e do relógio, um gato foi esculpido. O felino olha para o lado do Mercado Público.