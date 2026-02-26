Confira algumas curiosidades das árvores da Redenção

O Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, conta com mais de 6 mil árvores de 260 espécies diferentes. Trata-se de um espaço onde é possível contemplar e conhecer uma variedade de vegetais nativos e exóticos. A reportagem de Zero Hora visitou três árvores em particular com o engenheiro agrônomo Diogo Del Ré, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), para entender certas características desses vegetais. Trata-se de uma figueira mata-pau enroscada em uma tamareira, um eucalipto com um grande cupinzeiro e uma melaleuca, que parece ser feita de cortiça e isopor.