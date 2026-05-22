Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira

O Rio Grande do Sul registrou temperatura negativa pelo quarto dia consecutivo. Na madrugada desta sexta-feira (22), os termômetros ficaram abaixo de zero em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Para os próximos dias, embora o amanhecer siga gelado, a massa de ar frio segue perdendo intensidade gradualmente no sábado (23) e no domingo (24), o que permite uma leve elevação da temperatura durante a tarde. As mínimas variam entre 3ºC e 12ºC, e as máximas, entre 12ºC e 21ºC.