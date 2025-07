Um mês sem jogos, 15 dias de férias, 15 de trabalho. E a volta do Inter ao futebol, na 13ª rodada do Brasileirão, foi quase idêntica ao final do primeiro semestre. Sem criatividade, sem velocidade e sem contundência por 92 minutos, ganhou do Vitória por 1 a 0 graças a um golaço de Bruno Tabata nos acréscimos.