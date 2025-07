O Inter venceu o Ceará, no Beira-Rio, na manhã deste domingo (20), e chegou ao segundo jogo seguido somando três pontos no Brasileirão. Em ritmo mais forte desde o começo em relação ao que havia feito diante do Vitória, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Alan Patrick aos 23 do primeiro tempo, e abriu cinco pontos para a zona de rebaixamento.