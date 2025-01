Confira a íntegra da coletiva da Polícia Civil com novos detalhes sobre caso do bolo envenenado em Torres

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) apresenta os desdobramentos da investigação do caso do bolo envenenado que resultou na morte de três pessoas, em Torres. Exames periciais detectaram a presença de arsênio no sangue das vítimas. A suspeita detida de forma temporária é Deise Moura dos Anjos, nora de Zeli Teresinha Silva dos Anjos, que preparou o doce. O doce consumido durante confraternização familiar matou duas irmãs e uma sobrinha de Zeli, além de hospitalizar a própria Zeli e uma criança de 10 anos.